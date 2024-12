Zwei Tage später ging es für Trump nach Texas, wo Musks Firma SpaceX eine weitere Rakete ins All schoss. Ende November zeigten Aufnahmen in sozialen Medien, wie Musk und Trump offenbar gemeinsam das Thanksgiving-Fest in Trumps Anwesen in Mar-a-Lago verbrachten. Die Feier gilt traditionell in den USA als größtes Familienfest noch vor den Weihnachtsfeiertagen. Musks eigene Familie und Kinder leben verstreut an verschiedenen Orten. Der zwölffache Vater saß am Tisch neben Trump, gemeinsam mit dessen Frau Melania und dem jüngsten Sohn Barron.