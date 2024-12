Donald Trump scheint es zu genießen, von den Großen der Techbranche umgeben zu sein. Elon Musk weicht ihm kaum noch von der Seite, aber auch Amazon-Chef Jeff Bezos und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg machten schon ihre Aufwartung. In einem Post auf seinem Netzwerk Truth Social kündigte Trump einen Besuch von Bill Gates an – und lud Musk gleich dazu.

In der ersten Reihe der Kritiker steht Laura Loomer, im Wahlkampf noch als Trump-Flüstererin eingeschätzt. Sie scheint an Einfluss im engsten Kreis des designierten Präsidenten verloren zu haben. Umso lauter sind ihre Vorwürfe: Die Haltung Krishnans sei "keine America-First-Politik", schrieb sie auf X, die Tech-Führungskräfte, die sich mit Trump verbündet haben, täten dies, um sich selbst zu bereichern.

Prompt meldeten sich Musk und Vivek Ramaswamy, die beide eigentlich die Regierungsgeschäfte optimieren sollen, in der Einwanderungsdebatte zu Wort. Sie unterstrichen ihre Meinung, dass amerikanische Technologieunternehmen ausländische Fachkräfte benötigen. "Es gibt einen permanenten Mangel an exzellenten Ingenieurtalenten", schrieb Musk in einem Beitrag. "Das ist der grundlegende limitierende Faktor im Silicon Valley." Musk selbst war einst mit einem H1B-Immigranten-Visum für Fachkräfte in den USA .

In einem langen Beitrag in den sozialen Medien argumentierte auch Ramaswamy – Sohn indischer Einwanderer –, dass die USA ohne hoch qualifizierte ausländische Arbeitskräfte dem Untergang geweiht seien und sich die amerikanische Kultur auf "Mittelmäßigkeit" eingestellt habe.

Loomer spielt auf rechte Verschwörungstheorie an

Doch Loomer lässt nicht los: "VivekGRamaswamy weiß, dass die Große Ablösung real ist", schrieb sie. Damit spielte sie auf eine Verschwörungstheorie der extremen Rechten in den USA an, nachdem es Bestrebungen gebe, die Amerikaner durch Einwanderer zu ersetzen. "Es ist nicht rassistisch gegen Inder, die ursprüngliche Maga-Politik zu wollen, für die ich gestimmt habe. Ich habe für eine Reduzierung der H1B-Visa gestimmt. Nicht für eine Verlängerung.

Sie griff aber auch die Chefs der Techfirmen direkt an: "Die Tech-Milliardäre können nicht einfach in Mar-a-Lago spazieren gehen und ihre dicken Scheckbücher zeigen und unsere Einwanderungspolitik umschreiben, damit sie unbegrenzt Sklavenarbeiter aus Indien und China haben können, die sich nie anpassen", wetterte sie. Allerdings geht es bei den Forderungen nach Fachkräften um hoch bezahlte Spezialisten aus allen Teilen der Welt.

Nikki Haley: "Wir sollten in Amerikaner investieren"

Laura Loomer steht nicht alleine. Der Pro-Trump-Podcaster Brenden Dilley merkte ironisch an, dass er es liebe zu sehen wie "sie dir ganz offen sagen, dass sie keinerlei Verständnis für die amerikanische Kultur haben, und haben dann noch die Frechheit, dir zu sagen, dass DU das Problem mit Amerika bist." Und Nikki Haley, ehemalige Trump-Herausforderern, schrieb: ""Es ist nichts falsch an den amerikanischen Arbeitern oder der amerikanischen Kultur. Man muss sich nur an der Grenze umsehen und sehen, wie viele das wollen, was wir haben. Wir sollten in Amerikaner investieren und ihnen Priorität einräumen, nicht ausländischen Arbeitskräften".