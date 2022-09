Nachfolge von Andrej Melnyk steht fest

In den vergangenen Monaten warb er immer wieder lautstark für Waffenlieferungen in die Ukraine und fiel mit teils provokanten Äußerungen auf – unter anderem bezeichnete er Kanzler Olaf Scholz in einem Interview als "beleidigte Leberwurst". Kurz vor seiner Abberufung geriet er mit Äußerungen zu dem ukrainischen Nationalistenführer Stephan Bandera (1909-1959) in die Kritik. Mehr dazu lesen Sie hier.