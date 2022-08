Andrij Melnyk kann sich Angela Merkel als Vermittlerin vorstellen

Melnyk fordert Ende der Blockade von Panzerlieferungen

Mit Blick auf die angekündigte Lieferung von drei weiteren Iris-T-Luftabwehrsystemen sagte er: "Diese Waffensysteme, die hochmodern sind und die noch nicht einmal die Bundeswehr hat, müssen zwar noch erst in Deutschland hergestellt werden und stehen uns im erst kommenden Jahr zur Verfügung, sind aber ein wichtiger Baustein, um unsere Städte und Zivilisten gegen russische Angriffe besser zu schützen." Er selbst habe am Zustandekommen dieser Lieferungen im Hintergrund gearbeitet.

Melnyk verlässt Deutschland Mitte Oktober

Melnyk ist seit 2015 ukrainischer Botschafter in Deutschland. Im Juli war bekannt geworden, dass er als Botschafter zu Mitte Oktober abberufen wird und ins Außenministerium in Kiew wechseln soll. In den vergangenen Monaten warb er immer wieder lautstark für Waffenlieferungen in die Ukraine und fiel mit teils provokanten Äußerungen auf – unter anderem bezeichnete er Kanzler Olaf Scholz in einem Interview als "beleidigte Leberwurst". Kurz vor seiner Abberufung geriet er mit Äußerungen zu dem ukrainischen Nationalistenführer Stephan Bandera (1909-1959) in die Kritik. Mehr dazu lesen Sie hier.