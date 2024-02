Aktualisiert am 06.02.2024 - 19:50 Uhr

CDU-Chef Merz will sich mit Benjamin Netanjahu treffen

CDU-Chef Friedrich Merz will in der kommenden Woche nach Israel reisen. Dort plant er ein Treffen mit Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu.

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz fliegt in der nächsten Woche nach Israel und wird sich dort mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu treffen. Das erfuhr t-online aus Unionskreisen. Demnach ist sein Besuch zusammen mit einer kleinen Delegation von Abgeordneten für Montag bis Dienstag geplant. Eine Stellungnahme des Unionsfraktionsvorsitzenden selbst lag zunächst nicht vor.

Die Reise findet vor dem Hintergrund des andauernden Krieges im Nahen Osten und dem damit wachsenden Druck auf Netanjahu statt. Die Terrororganisation Hamas hatte am 7. Oktober den Süden Israels überfallen, 1.200 Menschen getötet und rund 250 Geiseln entführt. Nach einem Austausch mit palästinensischen Gefangenen werden in dem Küstengebiet laut Israel noch 136 Geiseln festgehalten. Die israelische Regierung geht davon aus, dass 31 von ihnen nicht mehr am Leben sind. Innenpolitisch wächst damit der Druck der Geisel-Angehörigen auf Netanjahu, eine Freilassung ihrer Liebsten zu erwirken.