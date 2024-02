Das waren Nawalnys letzte Worte in der Öffentlichkeit

Nach dem angeblichen Tod von Nawalny ist ein Video aufgetaucht, das ihn am Tag vor seinem Tod zeigen soll.

Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny ist am Freitag in Haft gestorben, berichten russische Medien. Nun ist ein Video auf der Plattform X aufgetaucht, das Nawalny am Tag vor seinem Tod bei einer Gerichtsverhandlung zeigen soll.