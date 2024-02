Seit April 2023 ist Finnland Teil der Nato und hatte damit seine jahrzehntelange Neutralität aufgegeben. Seitdem sind die Spannungen zu dem Nachbar Russland angestiegen. Neben einer Aufkündigung eines bilateralen Grenzabkommens kündigte Russlands Präsident Wladimir Putin zusätzlich die Verlegung von Truppen in die Grenzregion zu Finnland an. Dies belegt auch der diesjährige Jahresbericht der estnischen Regierung, aus dem hervorgeht, dass Russland plant neue Einheiten nahe der finnischen Grenze zu stationieren.

Um den mutmaßlichen russischen Maßnahmen adäquat begegnen zu können, kündigte Rantanen an, Gesetze anzupassen. So soll der Grenzschutz effektiv gewährleistet werden. Diese Gesetzänderungen würden dazu beitragen "die Sicherheit an den Grenzen zu stärken, und jegliche Versuche wirksam zu bekämpfen, Finnland in Form von instrumentalisierter Migration unter Druck zu setzen", so Rantans Innenministerium in einer Mitteilung vom Montag.