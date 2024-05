Europaabgeordnete Limmer kündigt Austritt aus der AfD an

Kritik an "Putin-Fanboys"

Sie hat genug von den Skandalen der AfD: Die Europaabgeordnete Limmer will nach der Europawahl aus der Partei austreten. Besonders die Putin-Versteher und Höcke-Befürworter waren ausschlaggebend.

Die EU-Abgeordnete der AfD Sylvia Limmer wird offenbar nach der Europawahl aus der AfD austreten. Als Gründe gibt die Abgeordnete die große Anzahl an Putin-Verstehern und die mangelnde Kritikfähigkeit innerhalb der AfD an. Über Limmers geplanten Parteiaustritt berichtete zuerst der "Spiegel".

Limmer sei insbesondere mit der Führung der AfD unzufrieden. Wurden damals noch lebhafte Diskussionen geführt worden und konträre Meinungen besprochen worden, würden Kritiker heute "kaltgestellt" werden, so Limmer zum "Spiegel".

'Flügel-Boys' und 'Putin-Fanboys '

Auch die Zukunft der AfD sieht Limmer kritisch: "In ihrer derzeitigen Verfasstheit ist die AfD auf dem Weg, dass sie keine Rolle mehr spielen wird". Dies liege auch daran, der bürgerliche Flügel – zu dem sich auch Limmer zählt – immer schwächer werde. Im Gegensatz dazu, würde der rechte Flügel der Partei immer mächtiger.

Limmer sagt dem Spiegel: "Die ehemaligen Flügel-Boys und die Putin-Fanboys arbeiten viel stärker zusammen als die Bürgerlichen" – mit 'Flügel-Boys' meint Limmer wohl den infamen, inzwischen aufgelösten, stramm rechten "Flügel" rund um den Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke . Ferner sei die AfD führungslos, die Parteivorsitzenden Weidel und Chrupalla hätten in Wirklichkeit "keine Macht", so Limmer.

Öffentliche Abrechnung mit der AfD

Am Donnerstagabend hatte Limmer bereits im Internetnetzwerk X eine Abrechnung mit der AfD veröffentlicht – offenbar ausgelöst vom vorangegangenen Ausschluss der AfD aus der rechtsgerichteten ID-Fraktion im Europäischen Parlament. Grund für den Ausschluss waren verharmlosende Aussagen von Europa-Spitzenkandidat Maximilian Krah zur SS.

Limmer beklagte in scharfem Ton, dass Krah trotz bekannter Vorwürfe gegen ihn als Spitzenkandidat für die Europawahl nominiert worden sei. Krah sei "von einem gleichermaßen politisch führungslos und instinktlos agierenden Bundesvorstands-Duo als Spitzenkandidat implementiert" worden, schrieb sie auf X, mit Blick auf Weidel und Chrupalla. "Mehr politische Dummheit geht eigentlich nicht mehr." Die AfD habe sich diskreditiert "und damit für viele Jahre – wenn nicht für immer – die Rolle einer für Deutschland wichtigen Opposition verspielt".

Im EU-Parlament sei die AfD nun isoliert, beklagte Limmer. "Jahrelange Arbeit und Vertrauensaufbau mit nationalen und internationalen Partnern sind gerade durch diese politischen Nichtskönner 'down the drain'" – also im Abfluss runtergespült. Zuletzt habe die AfD "statt parlamentarischer Arbeit und Kompetenz dümmlich-dünne Stammtischparolen" geboten, kritisierte Limmer.