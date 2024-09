Außenministerin in New York

Schon wieder der verflixte Absatz: Außenministerin Annalena Baerbock eilt am Rande der UN-Vollversammlung zu einem Treffen mit ihrer kanadischen Kollegin Mélanie Joly in einem Café in Manhattan , als sie kurz ausgebremst wird. Der Absatz ihres rechten Schuhs ist gebrochen. Die Grünen-Politikerin berät sich mit ihrem Protokoll, setzt den Weg dann mit beschädigtem Absatz fort. Baerbock nimmt's gelassen, zeigt Joly den ruinierten bordeauxfarbenen Schuh. Die Kanadierin hat gut lachen: Sie ist in Turnschuhen gekommen.

Baerbock hat Erfahrung mit kaputtem Schuhwerk: Schon bei einem Besuch der UN in New York vor zwei Jahren war ihr ein ähnliches Malheur passiert. Die unebenen Gehwege der Millionenmetropole gelten als regelrechte Absatz-Killer. Und bei der UN-Weltklimakonferenz in Dubai 2023 gingen ihre Schuhe ebenfalls kaputt. In New York setzt die Ministerin für den Rest des Tages auf braune Schuhe. Ebenfalls mit hohen Absätzen.