Scholz "erschüttert": Deutschland bietet Spanien Unterstützung an

Bei schweren Überschwemmungen im Osten Spaniens sind bereits mehr als 60 Menschen ums Leben gekommen. Jetzt bietet die Bundesregierung ihre Hilfe an.

Wegen der schweren Überschwemmungen in Spanien hat die Bundesregierung ihre Hilfe angeboten. "Wir sind in direktem Kontakt mit der spanischen Regierung, ob es Unterstützungsleistungen aus Deutschland für diese furchtbare Katastrophe bedarf", erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin.