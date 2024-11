Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz will sich dem neuen US-Präsidenten Trump "aufrecht" gegenüberstellen. (Quelle: Guido Kirchner/dpa/dpa-bilder)

Friedrich Merz hat sich im Falle eines Wahlsiegs schon auf Gespräche mit den USA eingestellt. Präsident Donald Trump will er deutsche Positionen klar machen.

CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz will im Falle eines Wahlsiegs mit dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump auf Augenhöhe reden. Er wolle ihm mit "mit aufrechtem Gang" entgegentreten. "Wir müssen von einer schlafenden Mittelmacht wieder zu einer führenden Mittelmacht werden", sagte Merz in einem Interview mit dem "Stern". "Wir haben in Deutschland bisher nie wirklich unsere Interessen gut genug artikuliert und durchgesetzt, und das müssen wir ändern. Die Amerikaner sind da viel offensiver. Es soll ja nicht darauf hinauslaufen, dass nur eine Seite profitiert, sondern dass wir gute Verabredungen für beide Seiten treffen. Trump würde es einen Deal nennen."