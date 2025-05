Zweiter Wahlgang für Merz noch heute

Aktualisiert am 06.05.2025 - 15:02 Uhr

In einem Statement am Mittag bestätigte SPD-Co-Chef Lars Klingbeil, dass mit den Fraktionen der SPD, Union, Grünen und Linken vereinbart worden sei, dass es einen zweiten Wahlgang geben soll. CDU-Fraktionschef Jens Spahn bestätigte das kurz darauf ebenfalls. Das Votum solle ab 15.15 Uhr im Bundestag abgehalten werden, so Spahn.