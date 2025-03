Aktualisiert am 19.03.2025 - 08:18 Uhr

Wenige Tage vor seiner geplanten Ernennung zum Präsidentschaftskandidaten der größten Oppositionspartei in der Türkei ist der Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu verhaftet worden. Das wurde der Deutschen Presse-Agentur aus dem Umfeld des wichtigen Kontrahenten von Staatschef Recep Tayyip Erdoğan bestätigt. Das Büro des Gouverneurs der Provinz Istanbul verhängte zudem eine viertägige Demonstrations-, Versammlungs- und Nachrichtensperre bis Sonntag.

Festnahme von Erdoğan-Gegner: Hunderte Polizisten vor der Haustür

İmamoğlu veröffentlichte am Morgen auf der Plattform X ein Video, in dem er davon sprach, dass Hunderte Polizisten vor seiner Haustür stünden. "Wir befinden uns im Angesicht einer großen Tyrannei", schrieb er vor seiner Festnahme dazu. Darüber hinaus erklärte er auf der Online-Plattform, dass er nicht aufgeben und trotz des Drucks standhaft bleiben werde. Die Republikanische Volkspartei (CHP) wollte ihn in einigen Tagen zum Herausforderer von Erdoğan bei der bevorstehenden Präsidentschaftswahl küren.