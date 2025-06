Deutschland ist nach Einschätzung des grünen Sicherheitspolitikers Konstantin von Notz das Hauptziel russischer Sabotage- und Spionageaktionen in Europa. Gegenüber dem "Spiegel" sagte der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums: "Deutschland ist das primäre Angriffsziel hybrider Attacken in Europa." Die Bedrohung sei real und nehme stetig zu. Sabotage, Cyberangriffe und das Ausspähen kritischer Infrastruktur würden fast täglich stattfinden. Notz fordert deshalb eine deutliche Stärkung der deutschen Nachrichtendienste: personell, technisch und organisatorisch.

Sabotage und Spionage: konkrete Fälle

Laut Bundesanwaltschaft mehren sich in Deutschland die Vorfälle mit mutmaßlich russischem Hintergrund. Im Sommer 2024 brannte ein Paket in einem DHL-Frachtzentrum in Leipzig. Es sei ein Glück gewesen, dass es nicht erst im Flugzeug in Brand geriet. Der damalige Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang sprach von einem Beinahe-Flugzeugabsturz.