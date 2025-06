Der Schengen-Raum zählt zu den bedeutendsten und sichtbarsten Erfolgen unserer Europäischen Union. Über 450 Millionen Europäerinnen und Europäer profitieren tagtäglich auf ganz praktische Weise davon: Schengen fördert den Tourismus , senkt die Kosten für Waren und Dienstleistungen und schafft Möglichkeiten für Arbeit und Studium in Europa.

Kaum einer der Unterzeichner hätte 1985 geahnt, welch großen Erfolg dieses Abkommen haben würde – oder dass es einmal Möglichkeiten vom Atlantik bis zum Schwarzen Meer eröffnet. Mit dem Beitritt Rumäniens und Bulgariens am 1. Januar 2025 haben wir das geschafft.

Mehr Mittel für Grenzschutzagentur Frontex

Damit diese Errungenschaft auch in den kommenden Jahrzehnten bestehen bleibt, muss sich Schengen stets weiterentwickeln. Dafür gibt es zwar kein Patentrezept – aber drei zentrale Handlungsfelder.

Erstens: Wir müssen die Außengrenzen der EU weiter stärken. Aktuell führen wir eines der modernsten IT-Systeme für das Grenzmanagement ein. Zudem investieren wir in digitale und physische Infrastruktur, insbesondere an sensiblen Grenzabschnitten, an denen autoritäre Nachbarn Migration als politisches Druckmittel einsetzen. Die EU-Grenzschutzagentur Frontex erhält deutlich mehr Mittel, um die Mitgliedstaaten bei der Grenzsicherung zu unterstützen.