FDP-Chef Christian Lindner hat seinen ehemaligen Ampel-Partner Robert Habeck vor der Neuwahl des Bundestags zu einem verbalen Kräftemessen über Deutschlands Wirtschaftskurs herausgefordert. Zugleich bekräftigte er seine Bereitschaft, Habecks Stelle in einem TV-Duell mit AfD-Chefin Alice Weidel einzunehmen, wenn der Bundeswirtschaftsminister nicht will.

Schwarz-grün oder Schwarz-gelb "was völlig anderes"

Die unterschiedlichen Positionen seien auch mit Blick auf die künftigen Positionen der Union und ihres Kanzlerkandidaten Friedrich Merz "spannend zu diskutieren". Lindner sagte: "Gerade auch, weil der potenzielle Kanzler Merz ganz andere Politik machen würde in Abhängigkeit von Koalitionspartnern. Schwarz-Grün oder Schwarz-Gelb, das wäre was völlig anderes."

Aktuell kratzt die FDP in Umfragen an der Fünfprozenthürde für einen Wiedereinzug in den Bundestag. Lindner, der in der Ampelkoalition Bundesfinanzminister war, ist als Spitzenkandidat seiner Partei nominiert.