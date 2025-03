Die vergangenen Jahre waren eine schwere Belastungsprobe, auch für viele Regierungsmitglieder. Krisen, Kriege, Katastrophen – ruhigere Fahrwasser sind in der internationalen Politik nicht in Sicht. Eher sorgt US-Präsident Donald Trump aktuell für das genaue Gegenteil.

Baerbock zieht nun die Konsequenzen daraus, möchte politisch vorerst etwas kürzertreten. So verzichtet sie auf den Vorsitz der Grünen-Fraktion im Bundestag, wie sie in einem Brief an die Fraktion und an ihren Potsdamer Landesverband mitteilt. Die 44-Jährige schreibt darin: Sie habe sich "aus persönlichen Gründen entschieden, erst einmal einen Schritt aus dem grellen Scheinwerferlicht zu machen und mich für kein führendes Amt in der Bundestagsfraktion zu bewerben."