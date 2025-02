Aktualisiert am 08.02.2025 - 12:51 Uhr

Briefwahlunterlagen werden in einen Briefkasten eingeworfen (Symbolbild): Dieses Jahr sind die Fristen kürzer als bei den vergangenen Wahlen. (Quelle: IMAGO/Bernd Feil/M.i.S./imago-images-bilder)

Alles zur Briefwahl: Wie beantragen, wann abschicken? Die wichtigsten Fragen zur Bundestagswahl am 23. Februar 2025.

Die Briefwahl erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Besonders seit der Corona-Pandemie steigt die Zahl derjenigen, die sich gegen den Urnengang am Wahltag entscheiden. Bei der Europawahl 2024 lag der Anteil der Briefwähler mit 37 Prozent bei mehr als einem Drittel. Was Sie bei der kommenden Bundestagswahl in Bezug auf die Briefwahl beachten müssen, erklärt t-online.