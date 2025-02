Olaf Scholz gerät im Cum-Ex Skandal weiter in Bedrängnis (Quelle: IMAGO / Chris Emil Janßen IMAGO / Schöning/imago-images-bilder)

Im Cum-Ex-Skandal verweist Olaf Scholz häufig auf seine fehlende Erinnerung. Nun zeigt sich: In einem Fall hat er im Untersuchungsausschuss offenbar gelogen.

In der Affäre um den Cum-Ex-Skandal gibt es Hinweise darauf, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) möglicherweise eine falsche Aussage vor dem Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft gemacht hat. Neue Dokumente, die dem "Stern" vorliegen, deuten darauf hin, dass Scholz entgegen seinen bisherigen Angaben in die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage eingebunden war.

Die Anfrage des Linken-Abgeordneten Norbert Hackbusch im November 2019 bezog sich auf Treffen zwischen Hamburger Senatsvertretern – darunter Scholz und sein Nachfolger Peter Tschentscher – mit Vertretern der in den Cum-Ex-Skandal verwickelten Warburg-Bank. In der offiziellen Antwort hieß es damals, dass solche Treffen nicht stattgefunden hätten. Inzwischen ist jedoch bekannt, dass Scholz mindestens dreimal mit dem Warburg-Mitinhaber Christian Olearius zusammenkam.

Scholz wusste offenbar über Anfrage Bescheid

Scholz hatte am 30. April 2021 als Zeuge im Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft erklärt, er sei an der Beantwortung von Hackbuschs Anfrage "in keiner Weise involviert" gewesen. Die neuen Dokumente zeigen jedoch, dass sowohl Tschentscher als auch Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel bei der Formulierung der Antwort Rücksprache mit Scholz hielten.