In Übergangsphase

Olaf Scholz (SPD) und Friedrich Merz: Der CDU-Mann will Scholz als Bundeskanzler ablösen. (Quelle: Thomas Imo/imago-images-bilder)

Einen Tag nach der Bundestagswahl soll Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz deutlich gemacht haben, dass er bereits jetzt Einfluss auf die Regierungsgeschäfte nehmen will. Man habe der Regierung ein Memorandum mit entsprechenden Punkten zur Zusammenarbeit in der Übergangsphase zukommen lassen, sagte Merz am Nachmittag auf einer Pressekonferenz im Konrad-Adenauer-Haus. "Das gilt auch für Personalentscheidungen."