Neu erschienenes Buch

Plagiatsvorwürfe gegen Baerbock – Grüne sprechen von Rufmord

29.06.2021, 15:57 Uhr | t-online

Der Plagiatsjäger Stefan Weber erhebt Vorwürfe gegen Annalena Baerbock. Die Grünen-Kanzlerkandidatin soll für ihr Buch abgeschrieben haben. Die Partei wehrt sich.

Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock soll für ihr jüngst erschienenes Buch "Jetzt. Wie wir unser Land erneuern" abgeschrieben haben. Wie der Plagiatsgutachter Stefan Weber berichtet, macht Baerbock an mehreren Stellen im Buch keine Quellenangaben, obwohl dies nötig wäre. In seinem Blog berichtet der Prüfer von mindestens vier Stellen, an denen die Autorin beinahe wortgleich Passagen aus anderen Texten übernimmt.

Bei den nicht zitierten Quellen handelt es sich demnach um einen Fachaufsatz in der Zeitschrift "Internationale Politik", einen "Spiegel"-Artikel, eine Broschüre der Bundeszentrale für politische Bildung und einen Eintrag der Enzyklopädie Wikipedia.



"Wörtlich aus dem Parteiprogramm der Grünen übernommen"

"Auf S. 84 wurde noch mehr von Wikipedia abgeschrieben", schreibt Prüfer Stefan Weber. "Zahlreiche Sätze und Absätze wurden überdies das gesamte Buch hinweg fast wörtlich aus dem Parteiprogramm der Grünen übernommen. Ein Absatz wurde aus einem von Annalena Baerbock und Robert Habeck gemeinsam verfassten Artikel plagiiert."



Auf Seite 79 von Baerbocks Buch heißt es beispielsweise: "Der Klimawandel wirkt sich auf die gesamte Wertschöpfungskette von Unternehmen aus, etwa durch den extremwetterbedingten Ausfall von Zulieferern, durch Schäden an Straßen, Schienen und Gebäuden oder durch Rohstoffknappheit. Zwischen 2000 und 2019 beliefen sich die Gesamtschäden aus klimawandelbedingten Extremwetterereignissen weltweit auf 2,56 Billionen US-Dollar."

Grünen-Sprecher: "Versuch von Rufmord"

Das Original aus dem Blog "Klima – Challenge Accepted" des Verbands der Wirtschaft für Emissionshandel und Klimaschutz in München liest sich wie folgt: "Der Klimawandel wirkt sich auf die gesamte Wertschöpfungskette von Unternehmen aus: Sei es durch den extremwetterbedingten Ausfall von Zulieferern, Schäden an Verkehrsinfrastrukturen oder Gebäuden oder Änderungen der Beschaffenheit oder Verfügbarkeit von Rohstoffen."



Grünen-Sprecher Andreas Kappler sagte t-online zu den Vorwürfen: "Das ist der Versuch von Rufmord. Wir weisen den Vorwurf einer Urheberrechtsverletzung entschieden zurück. Bei den beschriebenen Passagen handelt es sich um allgemein zugängliche Fakten oder bekannte grüne Positionen." Der Blogger Stefan Weber habe bereits falsche Behauptungen zu Frau Baerbocks Abschluss verbreitet und versuche nun erneut, "bösartig ihren Ruf zu beschädigen".

Zuvor gab es Kritik wegen Baerbocks Lebenslauf



Baerbocks Rechtsanwalt Christian Schertz sagte: "Ich kann nicht im Ansatz eine Urheberrechtsverletzung erkennen, da es sich bei den wenigen in Bezug genommenen Passagen um nichts anderes handelt, als um die Wiedergabe allgemein bekannter Fakten sowie politischer Ansichten. Der Vorwurf entbehrt jeglicher Grundlage."

Grünen-Politikerin Baerbock war zuvor in die Kritik geraten, weil sie in ihrem Lebenslauf im Internet falsche Angaben zu Mitgliedschaften in Organisationen gemacht hatte. Diese wurden nachträglich von der Partei präzisiert. Später hatte sie zudem eine Ortsangabe korrigiert.