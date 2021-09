Reaktionen auf Laschets Wahlzettel-Fehler

Lauterbach: "So dumm kann niemand sein"

26.09.2021, 16:45 Uhr | mk, t-online, dpa

Armin Laschets Wahlkampf war von Pannen geprägt. Auch am Wahltag fiel der Kanzlerkandidat der Union mit einem Fehltritt auf. Im Netz wird eifrig über seinen sichtbaren Wahlzettel diskutiert.

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat bei der Stimmabgabe in seinem Wahllokal in Aachen den Stimmzettel so gefaltet, dass beim Einwerfen in die Urne seine Kreuze für die CDU zu sehen waren. Das ist auf Fotoaufnahmen erkennbar. Die Szene am Sonntag sorgte im Netz prompt für Diskussionen. Auch die Wahlentscheidung von Laschets Frau, die ebenfalls kurz darauf ihre Stimme abgab, ist zum Teil auf den Fotos zu sehen.

Auf Twitter wird nun darüber diskutiert, ob der Spitzenkandidat der Union auf korrekte Art und Weise seine Stimme abgegeben hat. Die CDU wollte sich am Sonntag zunächst nicht zu dem Vorgang äußern. Auch der Wahlvorstand in Aachen war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

"Zeit"-Journalist Bernd Ulrich nimmt Laschets Fehltritt im Wahllokal mit Sarkasmus:

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach geht davon aus, dass Laschet seinen Wahlzettel absichtlich falsch gefaltet hat:

Für den SPD-nahen Politikberater Erik Flügge hat sich Laschet für das Amt des Bundeskanzlers disqualifiziert:

Ähnlich argumentiert der Experte für erneuerbare Energien Volker Quaschning:

Der Journalist Mario Sixtus spekuliert über Laschets mögliche Motive:

Der "Spiegel"-Journalist Jonas Schaible plädiert dafür, die Kirche im Dorf zu lassen:

Die SPD-Politikerin Derya Türk-Nachbaur, die ebenfalls für den Bundestag kandidiert, empfahl Laschet einen Kurs zum Papierfalten.

Laschet selbst hat sich bislang nicht zu seinem jüngsten Fauxpas geäußert.