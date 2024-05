Der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat erhebliche Zweifel an einer Koalition zwischen der Union und den Grünen. "Mit diesen Grünen, mit denen geht es nicht“, sagte er im "Bild am Sonntag"-Interview. Demnach hätte die CDU mit "diesen Grünen" aus der aktuellen Ampel-Koalition niemals einen Koalitionsvertrag geschlossen. "Sie verunsichern das ganze Land", bekräftigte er.

Dennoch habe Merz bereits deutlich gemacht, dass die Grünen in der aktuellen Ampelkoalition am weitesten von der Union entfernt seien. Der favorisierte Partner sei nach wie vor die FDP, deren Wiedereinzug in den Bundestag aber unsicher ist. "Friedrich Merz hat zum Ausdruck gebracht: Liebe FDP, strengt euch an, sonst kriegen wir keine bürgerliche Mehrheit. Ich glaube, die braucht es jetzt. Und dafür braucht es auch eine starke FDP", verdeutlichte Linnemann.