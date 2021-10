"Wäre genau der richtige"

Grünen-Politiker wünscht sich Habeck als Finanzminister

16.10.2021, 20:48 Uhr | dpa

Nachdem die FDP für Christian Lindner wirbt, halten die Grünen dagegen: Statt des FDP-Chefs sei Robert Habeck der bessere Finanzminister, glaubt der Landesfinanzminister von Baden-Württemberg.

Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz hat sich für seinen Parteikollegen und Grünen-Parteichef Robert Habeck als Bundesfinanzminister in der angestrebten Ampel-Koalition mit SPD und FDP ausgesprochen. Er könne sich niemand besseren in diesem Amt vorstellen, schrieb Bayaz am Samstag bei Twitter.

Habeck habe sich "nicht erst seit gestern gründlich auf diese verantwortungsvolle Aufgabe vorbereitet", heißt es weiter. "Er hat außerdem Erfahrungen als Chef eines Ministeriums gesammelt." Der Grünen-Co-Chef war von 2012 bis 2018 Umweltminister in Schleswig-Holstein. "Wenn es darum geht, die Vereinbarungen eines Koalitionsvertrags verlässlich umzusetzen, den Fokus auf Investitionen zu lenken und im mitunter stürmischen politischen Alltag klar Kurs zu halten, wäre er genau der richtige – nicht nur, weil er von der Küste kommt", schrieb Bayaz.

Zuvor hatten sich führende FDP-Politiker für ihren Parteichef Christian Lindner als Bundesfinanzminister einer möglichen künftigen Ampel-Koalition in Berlin ausgesprochen. So machte etwa der stellvertretende Vorsitzende Wolfgang Kubicki am Samstag deutlich, dass er Lindner für den idealen Kandidaten halte. Über die Ressortverteilung soll in den Koalitionsverhandlungen erst zum Schluss gesprochen werden.