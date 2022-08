Ex-"Bild"-Chef Julian Reichelt: Neue Hinweise auf Kooperation mit Milliardär

t-online berichtete im Januar bereits exklusiv über ein verschwiegenes Treffen Reichelts mit Gotthardt in einem Koblenzer Nobelhotel. Am selben Tag berichtete "Medieninsider", ein Investor für Reichelts zukünftige Unternehmungen sei gefunden: ein schwerreicher Unternehmer mit guten Verbindungen in die CDU . Schließlich machte der "Spiegel" aus, dass Reichelts neu gegründete GmbH als Untermieter in Berliner Räumen von Gotthardts CompuGroup unterkam.

Der Notar in Koblenz

Nun fügt sich ein weiteres Puzzle-Stück ins Gesamtbild: Für die Gründung seiner Rome Medien GmbH, die im März am Amtsgericht Charlottenburg in Berlin eingetragen wurde, suchte Julian Reichelt nicht etwa einen Notar in Berlin auf. Wie aus Handelsregisterunterlagen hervorgeht, die t-online vorliegen, wählte er stattdessen für die Errichtung der Gesellschaft einen Notar in Koblenz. Also in eben jener Stadt, wo er sich mit dem dort ansässigen Gotthardt traf. Der Gesellschaftsvertrag wurde wenige Wochen vor dem Treffen unterschrieben.