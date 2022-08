Familienvater steht nach 35 Jahren in Sachsen vor Abschiebung

Familienvater soll nach 35 Jahren in Sachsen abgeschoben werden

In Sachsen sorgt die drohende Abschiebung einer vietnamesischen Familie für Protest. Der betroffene Mann lebt seit 1987 in Deutschland.

Ein vietnamesischer Familienvater soll nach 35 Jahren in Deutschland abgeschoben werden, samt Frau und seiner fünfjährigen Tochter. Der Fall sorgt für Empörung: In einer Online-Petition wurden bislang 40.000 Unterschriften gegen die Entscheidung des Vorsitzenden der sächsischen Härtefallkommission, Geert Mackenroth (CDU), gesammelt. Auch vom Koalitionspartner SPD kommt Kritik.

Pham Phi Son, der 1987 als DDR-Vertragsarbeiter nach Sachsen gekommen war, wurde bereits 2018 die Niederlassungserlaubnis entzogen. Grund war ein Besuch in seiner vietnamesischen Heimat, der sich nach Angaben der Familie wegen einer medizinischen Behandlung ungeplant verlängert habe. Indem er sich über sechs Monate außerhalb Deutschlands aufgehalten hatte, verstieß Pham gegen die Auflagen seines Aufenthaltsstatus. In der Folge verloren der heute 65-Jährige, seine Frau und die in Chemnitz geborene Tochter ihre Aufenthaltstitel samt Arbeitserlaubnis.