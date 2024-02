Was kann die Gesellschaft als ganze gegen den Antisemitismus unternehmen?

Es kann doch keine Lösung sein, dass jeder Jude mit einer Kippa auf dem Kopf einen Polizisten zur Seite stehen haben muss! Toleranz ist eine Frage des gesellschaftlichen Klimas. Dafür kann man nicht allein die Politik haftbar machen.

Woran fehlt es also konkret?

Ich vermisse in breiten Teilen der Bevölkerung die Zivilcourage. Wenn im Freundeskreis, am Stammtisch oder am Arbeitsplatz antisemitische Aussagen fallen: Dann muss es Einspruch geben. Ich verlange selbstverständlich von niemandem, sich körperlicher Gewalt auszusetzen, doch mehr Widerspruch gegen Antisemitismus würde im gesamtgesellschaftlichen Klima sicher vieles zum Besseren wenden. Seid mutiger!

Fehlte diese Zivilcourage an der Freien Universität in Berlin? Deren Leitung ist nach der Hörsaalbesetzung und dem Angriff auf Lahav Shapira stark kritisiert worden.

Nach der Hörsaalbesetzung hat die Freie Universität letztlich Strafanzeige gestellt. Dass das nicht so richtig wahrgenommen wurde in der Öffentlichkeit, liegt auch an der Unileitung selbst, die sich nicht zu klaren Aussagen durchringen konnte und leider auch von Uniseite keine eigenen Konsequenzen gegen die Hörsaalbesetzer eingeleitet hat – bis heute. Im Fall von Lahav Shapira hat die Leitung der Universität ebenfalls zu lange für ein klares Signal gebraucht, auch kommunikativ. Nun hat sie dem mutmaßlichen Täter zumindest endlich ein Hausverbot erteilt.

Eine Exmatrikulation kann die Universität laut geltendem Hochschulgesetz nicht aussprechen. Sollte diese Sanktionsmöglichkeit wieder eingeführt werden?

Ja, unbedingt. Eine Universität ist in meinen Augen ein Ort des wissenschaftlichen Diskurses, an dem man selbstverständlich anderslautenden Meinungen zunächst zuhört und sie nicht einfach niederbrüllt oder gar zur Gewalt greift. Eine Exmatrikulation sollte in besonders schweren Fällen ausgesprochen werden. Das würde eine Abschreckung entfalten. Wissen Sie, was mich aber an dem Fall von Lahav Shapira besonders schockiert?

Was?

Der Angreifer ist ein Lehramtsstudent! Also jemand, der künftig andere Menschen unterrichten will. Genügt es nicht, dass es in Thüringen schon einen Geschichtslehrer gibt, der andere Menschen aufhetzt?

Sie meinen den rechtsextremen AfD-Politiker Björn Höcke. Was ist die AfD in Ihren Augen?

Die AfD hat eine rechtsextreme Agenda. Einige Landesverbände sind bereits als rechtsextrem eingestuft, ohne dass dies die Bundespartei stört. Diese Tatsache wird auch immer mehr Menschen klar, was sich zumindest im Augenblick in den Umfragen widerspiegelt.

Haben Sie einen Ratschlag für die Bürger vor den anstehenden Wahlen zum Europaparlament und drei Landtagen in Ostdeutschland?

Jeder sollte sich genau überlegen, wem er hinterläuft. Bietet die AfD Lösungen für drängende Probleme an oder agitiert sie nur? Tatsächlich lebt die AfD von Lügen und Hetze.