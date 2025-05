Der Verfassungsschutz hält fest: "Bestimmte deutsche Staatsbürger werden von den Maßnahmen ausgeschlossen aufgrund der Tatsache, dass sie eine andere, zusätzliche Staatsangehörigkeit aufweisen." Das diskriminiere Menschen, die eine zweite Staatsangehörigkeit besitzen ebenso wie ihre Partner. Nur "diejenigen, die möglichst 'deutsche' Kinder" im Sinne des von der AfD propagierten ethnisch-kulturellen Volksverständnisses bekommen könnten, sollten gefördert werden.

Die AfD Sachsen fordert in ihrem Programm außerdem für Kindertagesstätten den Anteil "nichtdeutschsprachiger Kinder in Kita-Gruppen auf maximal 10 Prozent zu begrenzen, um eine gute Sprachentwicklung aller Kinder sicherzustellen". Kinder aus Familien ohne Bleibeperspektive sollten "in gesonderten Einrichtungen durch Muttersprachler betreut werden". Der Verfassungsschutz analysiert: "Eine derartige Unterteilung führt zu einer Ungleichbehandlung von Kindern im Kita-Alter, die an ihre Ethnie anknüpft und damit menschenwürdewidrig ist."

Mit dem Programm der AfD Hessen für die Landtagswahl 2023 ist außerdem ein Beispiel aus einem Westverband der AfD angeführt, der sich häufig als gemäßigt bezeichnet. Darin warnt die AfD Hessen vor einer "soziokulturellen Kernschmelze" und lehnt sich damit an das Vokabular des thüringischen Landeschefs Björn Höcke an, so der Verfassungsschutz. Die AfD Hessen fordert damit verbunden eine "deutsche Leitkultur" und schreibt: "Es gibt bei Migranten Unterschiede in der Fähigkeit und/oder in der Bereitschaft zur Integration oder gar zur Assimilation je nach Herkunft bzw. kultureller Prägung."

Zwar sei der Begriff der "deutschen Leitkultur" unproblematisch, schreibt der Verfassungsschutz. Bezweckt aber werde eine "vollständige Assimilation von Zuwandernden". Zudem werde bestimmten Bevölkerungsgruppen "pauschal" die Fähigkeit hierzu abgesprochen. "Die in Bezug genommene deutsche Kultur soll demnach nicht bloß ein Leitbild, sondern die einzige akzeptierte Kultur sein."