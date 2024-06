Ein großartiger Name.

Das finde ich auch. Vor 15 bis 20 Jahren hätte jemand wie Bachler mit seinen Sorgen und Nöten kein Gehör gefunden, heute sitzt er da auf 1.500 Metern Höhe und kann der Welt mitteilen, was er tut. Genau wie er mich im fernen Wien nun wahrnehmen kann. Es gibt also nicht nur die Shitstorms und die Erregungsgesellschaft innerhalb der sozialen Medien, sondern zusätzlich die Gelegenheit, gemeinsame Ziele und Interessen zu entdecken. Gerade was die Landwirtschaft angeht.

Worin bestehen diese?

Der Gegensatz Stadt und Land wird von der Fleisch- und Landwirtschaftsindustrie gerne in Stellung gebracht. Da geht es viel um die "blöden" Stadtleute, die die Bauern nicht verstehen. Und umgekehrt. Aber wir haben doch gemeinsame Interessen: Artgerechter Umgang mit den Tieren, faire Bezahlung für die Bauern und Klima- wie Naturschutz sind Bereiche, die uns alle angehen. Wir sind keine Gegner, auch wenn es vordergründig so dargestellt wird. Die Veränderungen der Landwirtschaft in den westlichen Ländern betreffen uns alle, auch wenn es natürlich Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland gibt. Die zentrale Frage ist aber überall: Was ist zukunftsfähig?

Nehmen wir das Beispiel Österreich: Wie hat sich das Leben der Bauern dort verändert?

Bisher hat ein Bergbauer gelernt, dass er einen Stall mit mindestens 50 Kühen braucht, die mit Mais und Silage gefüttert werden. Schön und gut. Das Soja kommt allerdings aus Brasilien, damit die Milchleistung stimmt. Das hat weder mit der Gegend, in der der Bauer lebt, noch mit der Arbeit, die seine Vorfahren gemacht haben, etwas zu tun. Es findet also eine Entfremdung statt, kommt aber noch schlimmer. Denn der Bauer merkt, dass ihm selbst die in Kauf genommene Entfremdung nichts einbringt.

Bitte erklären Sie das näher.

Die Milchpreise sind volatil, die Förderungen sind volatil, die eigene Arbeitskraft ist volatil. Der Bauer kann nicht berechnen, wovon er leben muss. Das ist die pure Existenzangst, und dass daraus Wut entsteht, ist nachvollziehbar. Der Bachler sagt, dass es lohnender für ihn wäre, Schweinefleisch aus der Ukraine zu kaufen und zu vertreiben, als die Tiere selbst zu züchten.

Was er aber nicht getan hat?