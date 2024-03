Die mehr als 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland erhalten zum 1. Juli um 4,57 Prozent steigende Bezüge. Grund für die kräftige Rentenerhöhung seien "der starke Arbeitsmarkt und gute Lohnabschlüsse", sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) vergangene Woche in Berlin. Zum ersten Mal gehen die Renten in Ost und West in gleichem Ausmaß in die Höhe. Eine Rente von 1.000 Euro steigt damit um 45,70 Euro.