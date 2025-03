Auf die Trump-Zölle folgt der Preishammer in US-Supermärkten

Donald Trump (Archivbild): Der US-Präsident hat seine Nachbarn Mexiko und Kanada sowie auch China mit Zöllen belegt. (Quelle: IMAGO/Samuel Corum - Pool via CNP/imago)

Donald Trump will seine Handelspartner zahlen lassen. Doch die von ihm erhobenen Zölle könnten künftig besonders die eigene Bevölkerung belasten.

Von Avocados und Erdbeeren über Benzin zu Elektrogeräten: Zahlreiche Waren in den USA dürften wegen der neuen Einfuhrzölle auf Produkte aus Mexiko , Kanada und China teurer werden.

"Der Verbraucher wird in den nächsten Tagen wahrscheinlich einige Preiserhöhungen sehen", sagte der Chef der Supermarktkette Target, Brian Cornell, dem Sender CNBC in dieser Woche. Auch andere Konzerne rechnen damit, dass die US-Bürger für ihre Waren bald mehr zahlen müssen.

Bis zu 2.000 Dollar Mehrkosten pro Haushalt

Nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums waren 2023 72,5 Prozent der Agrarimporte aus Mexiko. Das Land liefert unter anderem frisches Obst und Gemüse sowie Bier und anderen Alkohol in die USA. Besonders in den Wintermonaten aus Mexiko eingeführtes Gemüse habe eine sehr kurze Lieferkette, sagte Cornell.

Besonders einkommensschwache Verbraucher betroffen

Das Budget Lab erklärte, die Zölle würden Verbraucher mit niedrigem Einkommen unverhältnismäßig stark treffen. Jüngste Umfragen deuteten bereits auf eine Verschlechterung des Konsumklimas hin, was auf einen möglichen Rückgang bei den Ausgaben hinweise.

Die Chefin des Elektroeinzelhändlers Best Buy, Corrie Sue Barry, sprach von einer "höchst dynamischen Situation". Sie bezeichnete Preiserhöhungen als "sehr wahrscheinlich". Abhängig seien diese von "der Dauer, des Zeitpunkts, der Höhe und der betroffenen Länder" sowie "den möglichen Maßnahmen" anderer Unternehmen in der Branche und "der möglichen Reaktion der amerikanischen Verbraucher".

Trump will heimische Autobauer stärken – doch die spüren vor allem "Chaos"

Als eine der von Einfuhrzöllen für Mexiko und Kanada am härtesten getroffenen Branchen gilt die Autoindustrie, da die Lieferketten in der Region stark miteinander verzahnt sind. US-Präsident Donald Trump gewährte am Mittwoch eine Ausnahme für Autoimporte – die jedoch nur für einen Monat gilt.