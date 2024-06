Die ARD wollte einem rechtsextremen Sender verbieten, mit einem ähnlichen Logo aufzutreten. Inzwischen hat der deutsche Senderverbund viel Ärger damit und ein Problem.

Auf die Frage nach einem Rechtsstreit vor dem Europäischen Patentamt geben sich die Offiziellen der ARD wortkarg. "Laufendes Verfahren", da könne man leider keine Auskünfte erteilen. Der Fall ist bizarr: Die ARD muss sich gegen die Löschung eines der bekanntesten Logos Deutschlands wehren, eines Schriftzugs "ARD" mit der "1". Und das nur, weil der Senderverbund eigentlich einem kleinen rechtsextremen Portal dessen Logo verbieten lassen wollte.

Die Wurzeln des ARD-Schlamassels reichen bis zum 31. Mai 2021 zurück. Es war noch mitten in der Corona-Krise, als erstmals ein Video mit "AUF1"-Nachrichten ausgestrahlt wurde. Die Themen der ersten Sendung sagen schon fast alles über den Sender: Es ging um vermeintliche Impfdiktatur, um Gender-Gaga – und im dritten Top-Thema um Selbstbeweihräucherung. Die Nachricht war: "Mit dem Sendestart von AUF1 beginnt für die alternativen Medien eine neue Ära".

Eine "Ära", die bis jetzt unter einem Logo steht, das sehr an das der ARD erinnert. AUF1, Großbuchstaben in Blau, dahinter eine 1 in einem Kringel. Offensichtlich will hier ein Medium mit unklarer Finanzierung und rechtsextremem Gründer etwas von der Strahlkraft der vertrauten Marke abhaben. Träger ist ein Verein, FPÖ und AfD schalten Anzeigen, und ständig wird von Senderchef Stefan Magnet zu Spenden aufgerufen. Der hatte als Führungskader der österreichischen Neonazi-Gruppe "Bund freier Jugend" österreichischen Medien zufolge 2007 ein halbes Jahr hinter Gittern verbracht und ist heute Medienunternehmer.

Hinter Shop mit Logo steckt Magnet-Firma

Auch hinter dem AUF1-Shop mit AUF1-Logo, der etwa "Räucherstäbchen Satya Reiki" zum doppelten Preis anderer Anbieter vertreibt, steckt Magnet, hier allerdings mit seiner Firma. Das Logo wurde auf Luftballons gedruckt, die bald überall bei Demos gegen "Great Reset", "Globalisteneliten" und Ukraine-Unterstützung zu sehen waren. Auch was dort auf den Bühnen erzählt wird, verbreitet AUF1 – in einer Optik, die jener der ARD ähnelt und die seit dem 21. Juni 2022 als österreichische nationale Marke im Markenregister eingetragen ist. AUF1 hat sich das Logo schützen lassen.

Zwei Tage vor Ablauf der Widerspruchsfrist kam dann am 18. Oktober 2022 das Schreiben, das der ARD bis heute Ärger bereitet: An dem Tag legten die ARD-Sender Widerspruch gegen AM 439/2021 ein, so die Nummer der AUF1-Marke. Ziel: deren Löschung. Teil der Begründung: "Die Widerspruchsgegnerin verwertet mit ihrer Marke", also AUF1, "die Bekanntheit der älteren Marke", also ARD, "(...) indem sie die (...) Sogwirkung der berühmten Marken der Widersprechenden ausnutzt und ausbeutet".

Doch das österreichische Patentamt hat über die Löschung bis heute nicht entschieden und wird es auch so schnell nicht tun – aufgrund eines Schachzugs der AUF1-Trägerorganisation "Verein für basisgetragene, selbstbestimmte, pluralistische und unabhängige Medienvielfalt". Der Verein hat beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum angezweifelt, dass die ARD den Schutz der "Widerspruch tragenden Unionsmarke" überhaupt berechtigt geltend machen kann. Auf Antrag des Vereins soll das ARD-Logo gelöscht werden, bei dem sich AUF1 bedient haben könnte."

"Angriff des Systems auf Zuschauerfamilie"

Nun muss auf Ebene der Europäischen Union geklärt werden, ob das ARD-Logo weiter Schutzstatus verdient. Das kann dauern, in der Zwischenzeit produziert AUF1 weiter Beiträge mit seinem Signet. Garniert mit Erzählungen zum Logo-Streit, denn man sei der "Globalisten-Clique ein Dorn im Auge" (Magnet) und "verteidige die Zuschauerfamilie vor dem Angriff des Systems".

Magnet selbst hatte das im Dezember 2022 noch wesentlich undramatischer dargestellt – ausgerechnet in einem Interview mit dem Medienmagazin "Zapp" in der ARD: Dort erzählte Magnet, ein Werbeexperte habe ihnen "relativ früh gesagt, das ist eine erkennbare Ähnlichkeit. (...) Wenn uns das in der Grafikabteilung passiert ist, dann wäre das für einen Relaunch eine Sache, die man überarbeiten sollte."