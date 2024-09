Der evangelische Theologe und DDR-Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer ist im Alter von 80 Jahren verstorben. Nach langer Krankheit starb er am Montag in einem Pflegeheim in Berlin , wie der Evangelische Pressedienst (epd) am Dienstag unter Berufung auf Familienkreise berichtete.

Friedrich-Wilhelm Schorlemmer, geboren am 16. Mai 1944 im brandenburgischen Wittenberge, gehörte zu den zentralen Figuren der friedlichen Revolution in der DDR. Nach seinem Theologiestudium in Halle an der Saale war er zunächst in den Franckeschen Stiftungen und später als Studentenpfarrer in Merseburg tätig. Später wirkte er als Dozent am Evangelischen Predigerseminar und als Prediger an der Wittenberger Schlosskirche in Sachsen-Anhalt.