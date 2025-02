Wiese, von 2010 bis 2013 Münteferings Bürochef, und Esdar sind zugleich Vorsitzende der NRW-Landesgruppe – der größten Landesgruppe der SPD-Bundestagsfraktion. Im mächtigen SPD-Landesverband in NRW unter der Führung von Achim Post war der Zuspruch für Pistorius besonders hoch. Doch auch in anderen Landesverbänden, insbesondere an der SPD-Basis, gab es vermehrt Stimmen, die einen Kandidatenwechsel forderten.

Auch Pistorius ließ die Debatte laufen

Dass die SPD überhaupt ernsthaft das Szenario diskutierte, einen amtierenden Kanzler zum Rückzug zu bewegen, lag an ihrer schwierigen Situation. Eine Serie von Wahlniederlagen im Sommer und Herbst, dauerhaft schlechte Umfragewerte und eine gescheiterte SPD-geführte Bundesregierung hatten für viel Unmut in der Partei gesorgt. Über Monate stauten sich Frust und Enttäuschung an, bis die Zweifel an einer erneuten Kandidatur von Olaf Scholz ihren Weg in die Öffentlichkeit fanden.

Auch Pistorius hatte seinen Anteil daran, die K-Debatte am Köcheln zu halten. Bei einem Auftritt am 18. November in Passau sagte der Minister, danach gefragt, ob er eine Kanzlerkandidatur ausschließe: "In der Politik sollte man nie irgendetwas ausschließen." Das Einzige, was er definitiv ausschließen könne, sei das Papstamt.

Entscheidende Krisensitzung – ohne Scholz

Doch auch wenn die SPD-Spitze mit Scholz haderte, entschied sie sich am Ende nicht für Pistorius. Eine entscheidende Krisensitzung fand am Abend des 19. November statt. Die engste Parteiführung schaltete sich kurz nach 20 Uhr zu einer Telefonkonferenz zusammen, auch um die Kandidatenfrage zu klären.

Der Kanzler, dessen Maschine in Brasilien kurz darauf abhob, nahm nicht daran teil. Laut Informationen von t-online sprachen die Teilnehmer der Runde zwar offen über die parteiinterne Kritik an Scholz, unterstützten am Ende aber mehrheitlich dessen erneute Kandidatur.

Am Ende ist es Pistorius, der verzichtet

Zwei Tage später, am 21. November, erklärte Pistorius schließlich seinen Verzicht. Gegen Mittag rief er Klingbeil an, um ihn darüber zu informieren. Kurze Zeit später kam Pistorius in die Parteizentrale der SPD in Berlin, das Willy-Brandt-Haus, um ein Videostatement aufzuzeichnen. Der Text war gemeinsam von Pistorius und der Parteispitze verfasst worden. In dem rund dreiminütigen Clip, der am Abend über SPD-Kanäle verschickt wurde, erklärte Pistorius seine Entscheidung und empfahl Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten der SPD.