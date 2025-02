Aktualisiert am 05.02.2025 - 09:05 Uhr

Aktualisiert am 05.02.2025 - 09:05 Uhr Lesedauer: 3 Min.

US-Präsident Donald Trump schockt mit einem neuen Vorstoß zum Nahost-Konflikt: Er will den Gazastreifen übernehmen und wirtschaftlich entwickeln. Das sind die Reaktionen.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu unterstützt die Pläne des neuen US-Präsidenten Donald Trump für die Zukunft des Gazastreifens. "Er sieht eine andere Zukunft für dieses Stück Land, das der Ursprung von so viel Terrorismus war", sagte er nach einem Treffen mit Trump im Weißen Haus in Washington . "Er hat eine andere Idee und ich denke, sie hat unsere Aufmerksamkeit verdient. Das ist etwas, das die Geschichte verändern könnte."

"Wie ein schlechter, kranker Witz"

Sami Abu Suhri , ein hochrangiger Vertreter der radikal-islamischen Terrororganisation Hamas, sagte über die Pläne: "Wir halten sie für ein Rezept, um Chaos und Spannungen in der Region zu erzeugen, denn die Menschen im Gazastreifen werden solche Pläne nicht zulassen."

Der demokratische US-Senator Chris Murphy schrieb auf dem Kurznachrichtendienst X zu Trump: "Er hat völlig den Verstand verloren" (Original: "He lost it"). "Eine US-Invasion des Gazastreifens würde zum Tod tausender US-Soldaten und zu jahrzehntelangen Kriegen im Nahen Osten führen. Das ist wie ein schlechter, kranker Witz."

Der demokratische Senator Chris Van Hollen wertet den Plan als Ankündigung eines schweren Völkerrechtsbruchs: "Zwei Millionen Palästinenser gewaltsam aus dem Gazastreifen zu vertreiben – so etwas nennt sich auch ethnische Säuberung." Van Hollen bezeichnete Trumps Plan zudem als "in vielerlei Hinsicht verabscheuungswürdig" und warnte, dass der Republikaner mit seinen Aussagen die Sicherheit von US-Soldaten und Botschaftspersonal in der Region massiv gefährde.