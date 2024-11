Fake-Videos mit absurden Antisemitismus-Behauptungen

Seit dem vergangenen Freitag werden auf X mindestens sieben verschiedene gefälschte Videos vermeintlicher Medienmarken verbreitet, die mit falschen und verzerrenden Aussagen den Deutschen stark wachsenden Antisemitismus nachsagen. Der Machart nach zählen sie zu der Matryoshka-Kampagne, die im Februar unter dem Namen bekannt wurde. Ohne Belege und mit gefälschten Zitaten wird etwa in einem gefälschten "Zeit"-Video behauptet, die Nachfrage nach Holocaustleugner-Literatur steige stark. In einem gefälschten "Bild"-Video heißt es, Immobilienmakler hätten Schwierigkeiten mit der Vermarktung von Immobilien in der Nachbarschaft von Juden. Ein Fake-Video mit Logo der Deutschen Welle verbreitet die absurde Behauptung, das israelische Militär wolle jüdische Friedhöfe in Deutschland schützen, wenn Deutschland keinen besseren Schutz biete. Und einem gefälschten "Welt"-Video zufolge soll ein Künstler für das Vergraben von Schweinerüsseln auf jüdischen Friedhöfen einen bedeutenden Preis bekommen.