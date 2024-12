Mitten in der Nacht hören deutsche Segler auf einmal Hilferufe. Sie kommen von einem Mädchen, das tagelang einsam im Mittelmeer trieb.

Die Crew einer deutschen Hilfsorganisation hat ein elf Jahre altes Mädchen aus dem Mittelmeer gerettet. Die Organisation Compass Collective, die im Mittelmeer mit einem Segelboot unterwegs ist, um in Not geratenen Migranten zu helfen, berichtet im Internet über die erstaunliche Rettung.

Demnach hörten die Segler um 3.20 Uhr in der Nacht zum Mittwoch auf einmal Hilferufe in der Dunkelheit – und dies, obwohl zu der Zeit gerade der Motor des Bootes lief. "Es war ein unglaublicher Zufall, dass wir trotzdem die Stimme des Kindes gehört haben", schildert Skipper Matthias Wiedenlübbert.

Zwei aufgeblasene Rettungsschläuche als Rettungsringe

Das Mädchen aus Sierra Leone soll bereits seit Tagen im Meer getrieben haben, bevor es vor Lampedusa gefunden wurde. Compass Collective nimmt an, dass es an Bord eines Bootes voller Flüchtlinge war, das in der tunesischen Stadt Sfax Richtung Europa aufgebrochen war.