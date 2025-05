Aktualisiert am 20.05.2025 - 18:11 Uhr

Die Zahl der politisch motivierten Straftaten steigt weiter an. Die neue Kriminalstatistik nennt zwei Treiber.

Die Zahl politisch motivierter Straftaten ist vor dem Hintergrund des Gaza-Kriegs und der Bundestagswahl rasant gestiegen. 2024 registrierten die Polizeibehörden von Bund und Ländern 84.127 Taten und damit gut 40 Prozent mehr als 2023, wie die am Dienstag veröffentlichte Statistik von Bundeskriminalamt und Innenministerium zeigt. Damit sind die Zahlen das sechste Mal in Folge gestiegen. Es ist der höchste Wert seit Beginn der Erfassung 2021. Auch einen so hohen Anstieg hat es bisher nicht gegeben.