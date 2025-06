Das marode US-Einwanderungssystem

Was in Kaliforniens größter Stadt mit rund 4 Millionen Einwohnern und einem hohen Anteil an Einwanderern seit Tagen geschieht, bringt ein ganzes Land in Aufruhr: die martialischen Massenverhaftungen der ICE-Beamten, der Einsatz der tausenden Nationalgardisten gegen die eigenen Bürger, sogar die Entsendung von Infanteristen der U.S. Marines. Die Folgen der lange angekündigten, rigorosen Abschiebepolitik der Trump-Regierung werden für immer mehr Menschen sichtbar. Dabei wird offensichtlich, wie marode das amerikanische Einwanderungssystem in Wahrheit ist.

"Eine Nation in Not"

"Wen die Abschiebebehörde ICE in militärischer Manier in diesen Tagen in die Finger bekommt, ist nicht unbedingt ein Gewalttäter", sagt Sergio, der neben seinem Sohn Quentin vor dem Bundesgefängnis in Los Angeles steht. In ihren Händen halten sie eine riesige, aber umgekehrte US-Flagge. "Jeder im Land weiß, was diese Symbolik zu bedeuten hat", sagt Sergio. "We are a nation in distress", also eine Nation in Not.