Newsblog zum Krieg in Nahost "Büchse der Pandora": Kreml warnt USA vor Regimesturz im Iran

Von t-online Aktualisiert am 20.06.2025 - 10:30 Uhr Lesedauer: 13 Min.

Wladimir Putin (l.) und sein Sprecher Dmitri Peskow (Archivbild): Russland fürchtet um seinen engen Verbündeten in Teheran. (Quelle: Ramil Sitdikov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa-bilder)

News folgen Artikel teilen

Russland weist Israel und USA in die Schranken. Israels Verteidigungsminister erklärt das iranische Oberhaupt zum Kriegsziel. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 20. Juni

Loading...

Israels Verteidigungsminister warnt Hisbollah vor Eingreifen in Iran-Israel-Krieg

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat die pro-iranische Hisbollah vor einem Eingreifen in den Krieg zwischen dem Iran und Israel gewarnt. Er rate der Miliz, "vorsichtig zu sein und zu verstehen, dass Israel die Geduld mit den Terroristen, die es bedrohen, verloren hat", erklärte Katz am Freitag. "Sollte es Terrorismus geben, wird es keine Hisbollah mehr geben." Zuvor hatten bereits die USA die Hisbollah vor einer Einmischung in den Krieg zwischen Iran und Israel gewarnt.

Hisbollah-Chef Naim Kassem hatte am Donnerstag erklärt, seine Miliz werde "so handeln, wie sie es für angemessen hält". Die Hisbollah sei "nicht neutral" in dem Konflikt zwischen den beiden verfeindeten Ländern, erklärte er. Die Hisbollah galt lange als stärkste Gruppe in der vom Iran gegründeten und gegen Israel und die USA gerichteten "Achse des Widerstands". Aus der jüngsten Konfrontation mit Israel ging die pro-iranische Miliz aber stark geschwächt hervor.

Kreml warnt vor Regimesturz im Iran

Russland hat Israel und die USA vor einem Sturz der Regierung im Iran gewarnt. Ein Regimewechsel sei "inakzeptabel", und die Ermordung des Obersten Führers Ajatollah Ali Chamenei würde "die Büchse der Pandora öffnen", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow dem Sender Sky News.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump angedeutet, dass die Option der Ermordung des iranischen Obersten Führers Khamenei weiterhin im Raum stehe, erklärte jedoch, die USA hätten "vorerst" keine Pläne, darauf einzugehen.

Der Iran zählt zu den wichtigsten Unterstützern Russlands bei seiner Invasion in der Ukraine, etwa durch Drohnen-Technik. Erst im März hatten Iran, Russland und China ein Manöver im Persischen Golf gestartet. Beide Länder helfen Teheran bei der Umgehung von UN-Sanktionen, so ist China einer der wichtigsten Abnehmer von iranischem Öl. Im Gegenzug liefert das Land etwa Ammonium-Perchlorat für Raketentreibstoff oder Bauteile für die Drohnenproduktion in den Iran.

Kanzleramtschef Frei: Eingreifen der USA in Iran-Israel-Krieg offen

Nach Einschätzung von Kanzleramtschef Thorsten Frei ist ein Eingreifen der USA in den Konflikt zwischen Israel und dem Iran weiter offen. Zwar sehe man verschiedene Anzeichen dafür, die sich zu verdichten schienen, sagte Frei in der ARD. Gleichwohl sei es aber Spekulation, wie sich die USA verhalten werden. US-Präsident Donald Trump hat zuletzt erklärt, er werde in den kommenden zwei Wochen über das weitere Vorgehen der USA entscheiden.

Kanzleramtschef Frei betonte vor den anstehenden Iran-Gesprächen unter anderem von Außenminister Johann Wadephul in Genf die Bedeutung der Diplomatie in dem Konflikt. "Es ist ungeheuer wichtig, dass man versucht, jeden Gesprächsfaden, den es gibt, tatsächlich aufzunehmen und weiterzuentwickeln." Mit Blick auf die Erfolgschancen zeigt sich Wadephul zurückhaltend: Fakt sei, dass der Iran in den vergangenen zehn Jahren parallel zu laufenden Gesprächen auch immer weiter an der Entwicklung einer Atomwaffe gearbeitet habe.

Israels Armee greift Dutzende Ziele im Iran an

Die israelische Luftwaffe hat im Iran nach eigenen Angaben erneut Dutzende Ziele angegriffen. Mehr als 60 Kampfflugzeuge hätten in der Nacht unter anderem militärische Anlagen zur Herstellung von Raketen sowie das Hauptquartier einer Forschungseinrichtung des iranischen "Atomwaffenprojekts" attackiert, teilte die Armee am Morgen mit.