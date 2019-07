Hohe Mieten, zu wenig Neubau

Zahl der Wohnungslosen steigt um bis zu 20 Prozent

30.07.2019, 07:40 Uhr | AFP

Mensch ohne Obdach am Weserufer in Bremen: Geschätzt etwa 48.000 Menschen leben in Deutschland ohne jede Unterkunft auf der Straße. (Symbolfoto) (Quelle: imago images)