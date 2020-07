Streit schlägt hohe Wellen

SPD-Bürgermeister bleibt dank AfD im Amt

Neuwied am Rhein: In der 65.000 Einwohner-Stadt hat der SPD-Bürgermeister Michael Mang einen Abwahlantrag überstanden, weil die AfD nicht zustimmte. Jetzt steht der Bürgermeister in der Kritik. (Quelle: Thomas Frey)