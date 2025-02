In den USA kaum mehr vorstellbar

Viele Wähler blicken angesichts des Wahlkampfes skeptisch in die Zukunft. Doch einige Entwicklungen machen auch Hoffnung.

Doch ist dieser Wahlkampf tatsächlich nur von negativen Themen geprägt? t-online hat mehrere Aspekte gefunden, die durchaus Hoffnung in diesem Wahlkampf machen.

Großes Interesse

Die Bundestagswahl bewegt die Deutschen. Das zeigt sich gleich an mehreren Zahlen: Noch nie haben so viele Menschen etwa den Wahl-O-Mat genutzt wie bei dieser Wahl. 21,5 Millionen Mal wurde der digitale Wahlhelfer im Vorfeld dieser Wahl bereits zurate gezogen. Bei der Bundestagswahl 2021 waren es noch 21,3 Millionen Abrufe.

Doch auch über andere Kanäle ist erkennbar, dass das Interesse an der Wahl groß ist: 12,26 Millionen schalteten etwa beim ersten Kanzlerduell zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz bei ARD und ZDF ein. Das schlägt zwar nicht die Quoten der deutschen Spiele der Fußball-EM im vergangenen Jahr, liegt aber auf der Höhe des verlorenen Champions League-Finales von Borussia Dortmund (12,7 Millionen) oder einer Tatort-Folge aus Münster: Dort hatten im vergangenen März ebenfalls 12,7 Millionen Menschen eingeschaltet.

Respektvoller Umgang

Im jüngsten US-Wahlkampf fuhr Donald Trump in einem Müllauto herum, machte obszöne Gesten vor einem Mikrofon oder überzog seine Konkurrentin Kamala Harris mit Schimpftiraden. Zweimal kam es zu einem versuchten Attentat auf den heutigen US-Präsidenten. Davon ist der aktuelle deutsche Wahlkampf meilenweit entfernt.

Scholz fragte zwar Friedrich Merz im ersten TV-Duell: "Warum soll man so doof sein?" AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel lieferte sich in einer Fragerunde mit Wählern einige Wortgefechte, viel hitziger wurde es aber bisher nicht. Im letzten Duell zwischen Scholz und Merz bei Welt-TV und der "Bild"-Zeitung offenbarten beide auch ein gewisses Vertrauen ineinander: Scholz würde in den Flieger des CDU-Chefs steigen, Merz wiederum könnte sich eine gemeinsame Rudertour auf dem Wasser mit dem SPD-Mann vorstellen.