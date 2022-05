Nicht der erste Shitstorm

Fester trat 2016 im Alter von 18 Jahren den Grünen bei. Seitdem übernahm sie viele Aufgaben in ihrer Partei. 2019 wurde sie zur frauenpolitischen Sprecherin des Landesverbandes in Hamburg gewählt, bevor sie dann 2021 für die Hansestadt bei der Bundestagswahl kandidierte. Im vergangenen September zog sie dann über die Landesliste in den Bundestag ein.

Fester zog bereits Kritik mit ihrer ersten Rede im Parlament auf sich: Im März hatte sich Fester dort für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen, mit der Begründung, dass sie und andere junge Menschen sich in der Pandemie mit Älteren solidarisch gezeigt habe – und dabei all das nicht habe tun können, was man im Alter von etwa zwanzig tue.

"Ich war nicht in der Uni, ich war nicht im Ausland. Ich habe kein Museum und auch kein Festival besucht. Ich habe nicht mal eine Person, die ich noch nicht kannte, geküsst oder meinen Geburtstag gefeiert. Ich war, verdammt noch mal, nicht einmal in einem Club. Tanzen, feiern und all das, was ich so vermisse", sagte sie in der Bundestagsdebatte. Damals wurde Fester nicht nur von Gegnern der Impfpflicht kritisiert: Laut "Bild" wurde ihr vorgeworfen, Fester habe im Juli 2020 Urlaub in Dänemark gemacht und damit in ihrer Rede gelogen. Eine Anfrage der Zeitung beantwortete die Politikerin nicht.