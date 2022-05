Scholz warnt vor Wirtschafts- und Finanzkrise

Mit Blick auf die umfassende Vergabe von chinesischen Krediten an ├Ąrmere Staaten vor allem in Afrika warnte der Kanzler vor einer weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Deutschland stimme sich mit im sogenannten Paris Club zusammengeschlossenen westlichen Gl├Ąubigerl├Ąndern ab und informiere ├╝ber die Kreditvergaben, um fr├╝here Fehler nicht zu wiederholen. "Eine der ganz, ganz gro├čen Ambitionen, die wir verfolgen, ist es, China als Land, das auf neue Weise viele Kredite vergibt, da miteinzubeziehen", sagte Scholz.

Es bestehe die "wirklich ernste Gefahr, dass die n├Ąchste gro├če Schuldenkrise des globalen S├╝dens aus Krediten stammt, die China weltweit vergeben hat und selbst nicht ganz ├╝berblickt, weil da so viele Akteure dabei sind", warnte der Bundeskanzler. "Das w├╝rde dann sowohl China als auch diesen globalen S├╝den in eine gro├če Wirtschafts- und Finanzkrise st├╝rzen und ├╝brigens den Rest der Welt nicht untangiert lassen." Es sei ein ernstes Anliegen, dies zu ├Ąndern, sagte Scholz.

Der Kanzler nannte als europ├Ąische Initiative unter anderem die Strategie "Global Gateway". Mit ihr will die Europ├Ąische Union aufholen und rund 150 Milliarden Euro f├╝r Infrastrukturprojekte in Afrika bereitstellen.

Ukraine-Krieg im Fokus

Scholz hat im Rahmen des Katholikentags an der Podiumsdiskussion "Deutschlands Politik in unsicheren Zeiten" teilgenommen. Dabei ging es unter anderem um die Folgen des Kriegs in der Ukraine. Neben Scholz nahmen die Pr├Ąsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Irme Stetter-Karp, und die Schriftstellerin Nora Bossong an der Diskussion teil.

Zwischenzeitlich sorgte ein Aktivist f├╝r Wirbel bei der Veranstaltung. Er wollte offenbar die B├╝hne st├╝rmen, auf der der Kanzler sich befand. Ein weiterer Aktivist rief "Schwachsinn", w├Ąhrend Scholz redete. Au├čerdem gab Scholz zum Ende der Fragerunde Einblicke in sein Privatleben. Im Anschluss an die Diskussion fand eine zentrale Friedenskundgebung unter dem Motto "Solidarit├Ąt mit den Menschen in der Ukraine" statt.

Scholz warnt vor Abschottung

Bereits am Donnerstag hatte Scholz beim Weltwirtschaftsforum in Davos f├╝r neue Formen der internationalen Zusammenarbeit geworben. Er warnte angesichts der verschiedenen globalen Krisen davor, das Heil wieder in der Abschottung zu suchen.