Kritik an Lauterbachs Beitrags-Erhöhung: "teils konfus"

Die PlĂ€ne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) fĂŒr höhere ZusatzbeitrĂ€ge der gesetzlichen Krankenkassen sind auf breite Kritik gestoßen. Dabei steht die BefĂŒrchtung im Vordergrund, dass ohne Reformen in den kommenden Jahren weitere Erhöhungen drohen.

"Im Grunde brauchen wir Ausgaben senkende Strukturreformen in allen Zweigen der Sozialversicherungen", sagte Markus Jerger, Vorsitzender des Bundesverbandes Der Mittelstand (BVMW). "Eine weitere Erhöhung der KrankenkassenbeitrĂ€ge kann sich Deutschland nicht mehr leisten." Schon jetzt habe man die grĂ¶ĂŸte Abgaben- und Steuerlast in Europa.

Der Vorstandschef der Krankenkasse DAK-Gesundheit, Andreas Storm, sagte der "Bild": "Der Minister hat eine strukturelle Unterfinanzierung der (gesetzlichen Krankenversicherung) GKV selbst angesprochen, will die HĂ€lfte des Defizits aber mit Einmal-Maßnahmen lösen." Dadurch drohe den Versicherten 2024 die nĂ€chste Erhöhung. In die gleiche Kerbe schlug der CSU-Gesundheitsexperte Stephan Pilsinger in der "Augsburger Allgemeinen": "Die teils konfusen Einzelmaßnahmen werden nicht dazu fĂŒhren, den absehbaren Beitrags-Tsunami aufzuhalten", meinte er.