Polizei nimmt "Querdenken"-Gründer Michael Ballweg fest

Teile der "Querdenken"-Bewegung werden vom Verfassungsschutz beobachtet, wie das Bundesamt im April 2021 erkl├Ąrte. Die Beh├Ârde hatte betont, dies habe nichts mit Kritik an den Ma├čnahmen zu tun, sondern mit "verfassungsschutzrelevanter Delegitimierung des Staates", die von der Szene ausgehe. Sie hatte sich von Reichsb├╝rgern und Neonazis nicht deutlich genug abgegrenzt.

Michael Ballweg hatte am 18. April 2020 in Stuttgart zur ersten angemeldeten Demo gegen die Corona-Politik eingeladen. Beim Auftakt waren nur zwei Dutzend Teilnehmer dabei. Daraus erwuchs jedoch eine Bewegung mit Gro├čdemos und vielen Abspaltungen und Unterorganisationen ÔÇô und zeitweise enormem Aufkommen an finanzieller Unterst├╝tzung, ├╝ber die offenbar Ballweg bestimmte.