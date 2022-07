Abgesagter Vortrag an Humboldt-Uni: "Gewinnen Kohäsion durch Realitätsverweigerung"

Jörg Baberowski: Die Freiheit von Forschung und Lehre ist ein hohes Gut. In der Wissenschaft geht es um den Austausch und die Plausibilisierung von Argumenten. Erst an einer Gegenposition kann die eigene Sicht auf einen Gegenstand geschĂ€rft werden. Manche aber sind offenbar ĂŒberzeugt, dass Wissenschaft Meinung und Glaube sei und sich deshalb außerwissenschaftlichen ErwĂ€gungen beugen mĂŒsse. Solche Überzeugungsgemeinschaften lassen nur gelten, was sich in ihr Weltbild einfĂŒgen lĂ€sst.

Auch Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger kritisiert die Absage des Vortrags der Doktorandin Marie-Luise Vollbrecht. Wie kann wieder eine freie Diskussion ĂŒber wissenschaftliche Themen gewĂ€hrleistet werden?

Diese Erweckungsbewegungen bekommen zu viel Aufmerksamkeit. Es wĂ€re klĂŒger, wenn die Medien derartige Aktionen einfach ignorieren wĂŒrden, denn es kommt diesen Aktivisten nicht darauf an, das GesprĂ€ch zu suchen, sondern im GesprĂ€ch zu sein. Stets bekommen sie die Aufmerksamkeit, die sie brauchen, um einen Macht- und Anerkennungsgewinn zu erzielen. Diesen Gefallen sollte man ihnen nicht erweisen.

Wer sind diese Aktivisten denn eigentlich?

Es sind eigentlich immer die gleichen sechs, sieben Personen, die diese völlig sinnlosen Debatten inszenieren, weil die Suche nach Aufmerksamkeit ihr einziger Lebensinhalt ist, die in der Öffentlichkeit den Eindruck zu erwecken versuchen, ReprĂ€sentanten einer mĂ€chtigen Bewegung zu sein. In Wahrheit sind sie völlig unbedeutend.

Warum haben sie dann solchen Einfluss?

RealitĂ€tsverlust in Gruppen, so hat der Soziologe Heinrich Popitz dieses PhĂ€nomen genannt. Weltanschaulich geschlossene Gruppen gewinnen ihre KohĂ€sion durch RealitĂ€tsverweigerung, durch die Unterscheidung von Freund und Feind. Wer nicht mehr korrigierbar ist, mag verblendet sein, gewinnt aber an Kraft gegenĂŒber den vielen Menschen, die nicht organisiert sind. Und weil solche Aktionen, wenigstens in Berlin, auf geringen Widerstand stoßen, glauben die Eiferer, es sei nicht nur erlaubt, sondern auch geboten, was sie tun.

Bettina Stark-Watzinger: Die Bundesbildungsministerin kritisierte die Entscheidung der Humboldt-UniversitÀt zur Absage des Vortrags. (Quelle: F. Kern)

Sitzen sie nicht auch in einigen Gremien?

In manchen Gremien der Humboldt-UniversitĂ€t haben diese Gruppen Sitz und Stimme, die sie nutzen, um sich ĂŒberall Gehör zu verschaffen. Im vergangenen Jahr beteiligten sich 1,23 Prozent der Studenten an den Wahlen zum Akademischen Senat. Kaum mehr waren es, die sich fĂŒr die Wahlen zum Studentenparlament interessierten. WĂ€hler und GewĂ€hlte sind faktisch dieselben Personen. Es ist das Dilemma, in dem sich jede Hochschulleitung befindet, dass sie mit dieser Wirklichkeit zurechtkommen muss.

Warum sorgt das PrĂ€sidium der Humboldt-UniversitĂ€t nicht dafĂŒr, dass von Teilen der Studierendenschaft kritisch gesehene Themen öffentlich debattiert werden können?