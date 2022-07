Von Berlin nach Sylt: Kritik an Friedrich Merz – Privatjet als Klimakiller

Kritik an Merz – Privatjet als Klimakiller

Nachdem CDU-Chef Friedrich Merz am Freitag mit einem Privatjet zur Hochzeit von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) nach Sylt geflogen ist, braut sich in den sozialen Medien eine Diskussion um den privaten Flug zusammen. Die dreht sich vor allem um eins: Privatjets – Klimakiller, oder nicht? Und: Wäre Merz, sein CO2-Fußabdruck und somit auch das Klima möglicherweise besser dran gewesen, hätte er das Auto genommen? Sicher lässt sich diese Frage derzeit nicht beantworten.

Der Privatjet an der Spitze der Klimakiller

Fakt aber ist: Die Luftfahrtbranche ist Klimakiller Nummer eins im Personenverkehr. Eine Studie des International Council on Clean Transportation (ICCT) aus dem Jahr 2018 – also noch bevor die Corona-Pandemie die Luftfahrtbranche traf – zeigt: Durch den kommerziellen Luftverkehr wurden weltweit 918 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. Das entspreche etwa 2,5 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen in dem Jahr.