In Europa traue ich Friedrich Merz eine Führungsrolle zu. Er will einen Schulterschluss zwischen Deutschland, Frankreich und Polen. Scholz hat weder zu Macron noch zu Tusk eine belastbare Beziehung aufgebaut, er hat sich außenpolitisch an Biden gekettet. Good Old Joe ist in Rente. Merz steht für eine starke EU. Das ist wichtig – erst recht in diesen Zeiten, in denen Trump und Vance Amerikas Freunden und Partnern in der Welt den Mittelfinger zeigen.